Apple перевыпустит iPhone 8 с новой мощной начинкой

Устройство станет аналогом iPhone SE. Согласно информации источников, 8S сохранит 4,7-дюймовый дисплей, широкие рамки и физическую кнопку Home. По всему видимому, новой модели дадут такую же камеру, что и у ожидаемого iPhone XI. Также 8S заимствует у топового нового iPhone процессор Apple A13 и 128 ГБ встроенной памяти.

Ожидается, что iPhone 8S представят в марте 2020 года. Журналисты предполагают, что стоимость новой модели составит $649 (примерно 41,5 тысяч рублей по текущему курсу).

Недавно прошёл слух об ещё одном наследнике SE — iPhone XE.