Apple планирует сделать свои устройства еще тоньше

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple видит будущее в новом поколении устройств, которые будут не только тоньше, но и легче, чем когда-либо прежде. Серия iPhone 17, запланированная на 2025 год, обещает радикальный редизайн с акцентом на достижение этой цели. В то же время готовятся обновления MacBook Pro и Apple Watch, призванные упростить их профиль и повысить портативность.

Этот сдвиг знаменует собой отход от недавних дизайнов MacBook Pro, в которых приоритет отдавался производительности и универсальности портов, что приводило к несколько более "громоздкому форм-фактору".

Несмотря на то, что конкретные даты выхода пока не уточняются, появление M4 iPad Pro знаменует собой начало этой эры в философии дизайна продуктов Apple, отмечают СМИ.