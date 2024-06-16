Телефоны
Опубликовано 16 июня 2024, 19:28
1 мин.

Apple планирует сделать свои устройства еще тоньше

Следующий большой шаг Apple
После запуска iPad Pro M4, который называют самым тонким устройством Apple - всего 5,1 мм, технологический гигант намерен распространить эту "ультратонкую концепцию" на свои грядущие модели iPhone, MacBook Pro и Apple Watch.
Apple планирует сделать свои устройства еще тоньше
© Ferra

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple видит будущее в новом поколении устройств, которые будут не только тоньше, но и легче, чем когда-либо прежде. Серия iPhone 17, запланированная на 2025 год, обещает радикальный редизайн с акцентом на достижение этой цели. В то же время готовятся обновления MacBook Pro и Apple Watch, призванные упростить их профиль и повысить портативность.

Этот сдвиг знаменует собой отход от недавних дизайнов MacBook Pro, в которых приоритет отдавался производительности и универсальности портов, что приводило к несколько более "громоздкому форм-фактору".

Несмотря на то, что конкретные даты выхода пока не уточняются, появление M4 iPad Pro знаменует собой начало этой эры в философии дизайна продуктов Apple, отмечают СМИ.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#iPad
,
#iPhone
,
#Apple
,
#Размер (мм)