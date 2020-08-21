Apple планирует снять три актуальные модели iPhone с продажи

Сообщается, что после презентации смартфонов нового поколения Apple снизит стоимость iPhone 11 до $540. А вот iPhone XR, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max снимут с продажи. Такой информацией поделился информатор iAppleTimes, который ранее уже называл цены iPhone 12.

По его сведениям, младшая модель грядущей линейки будет стоить $699 за версию со 128 ГБ памяти. iPhone 12 Max будет оценён в $799, iPhone 12 Pro — в $999, iPhone 12 Pro Max — в $1099.

Напомним, презентация новых смартфонов Apple ожидается в сентябре, возможно, 10 числа.