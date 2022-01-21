Apple победила: зарядку и наушники уберут из комплекта iPhone и во Франции

Начиная с iPhone 12, Apple перестала класть наушники EarPods и адаптер питания в коробку со смартфоном. Компания обосновала это желанием защитить природу. Несмотря на это Apple была обязана продолжать поставки iPhone с наушниками EarPods во Франции.

Теперь всё изменится. Согласно новому законопроекту, производители смартфонов больше не будут должны включать в комплект наушники. Вместо этого им просто нужно убедиться, что совместимые наушники доступны отдельно в качестве дополнительного аксессуара. С 24 января iPhone больше не будут продаваться с EarPods в коробке.