Apple почти "бежит" из Китая, перенося производство

Как пишет издание, Apple просит поставщиков быть более инициативными в планировании сборки своих продуктов в других азиатских странах, а не только в Китае, в частности в Индии и Вьетнаме. Компания также стремится уменьшить свою зависимость от тайваньских сборочных компаний во главе с Foxconn Technology Group.

Ни для кого не секрет, что основной причиной такой спешки стали протесты рабочих в ноябре этого года на одном из крупнейших заводов по производству iPhone в Китае.

Когда именно Apple сможет полностью избавиться от зависимости от этого завода – пока не ясно.