Apple подала в суд на бывшего сотрудника за кражу секретов для Oppo

Перед уходом из Apple он посещал десятки встреч с технической командой, чтобы узнать о разработках, и скачал 63 документа из защищённой папки, перенесённые на USB. Ши якобы отправил сообщение в Oppo, что собирается «собрать как можно больше информации» до начала работы. Также он искал в интернете инструкции о том, как удалить следы работы на MacBook и проверить, видны ли открытые файлы на совместном диске.

Ши ранее работал архитектором сенсорных систем и имел доступ к передовым технологиям Apple, включая секретные разработки датчиков здоровья и технологии ЭКГ. Сейчас он руководит командой по сенсорным технологиям в Oppo. Apple выяснила это благодаря сообщениям на корпоративном iPhone Ши.

В письме об увольнении Ши сослался на личные и семейные причины.

Компания требует справедливого наказания и защиты своих технологий.