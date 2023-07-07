Apple поделилась фильмом, снятым только на iPhone 14 Pro

В фильме используются различные видеофункции iPhone 14 Pro, включая кинематографический режим, режим экшн, съемку при слабом освещении, сверхширокоугольный объектив и замедленную съемку.

iPhone 14 Pro, выпущенный в прошлом году, оснащен 48-мегапиксельной основной камерой и дисплеем Always-on Display с Dynamic Island, одной из главных «фич». Пока это последняя доступная модель iPhone, но в сентябре ожидается анонс следующего поколения.