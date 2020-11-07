Apple подготовила к продаже 20 млн старых iPhone из-за дефицита новых

Согласно информации Nikkei Asia, Apple попросила поставщиков подготовить более 20 млн iPhone XR, iPhone 11 и iPhone SE 2020 для продажи до конца этого года. Компания ожидает, что в рождественские праздники спрос на айфоны поднимется. Однако у Apple нет достаточного запаса iPhone 12.

Как сообщал ранее Bloomberg, компания столкнулась с нехваткой микросхем управления питанием для новых смартфонов. Это может быть основной причиной, по которой Apple приходится готовить старые модели к реализации.

Стоит отметить, что Apple прекратила продажи iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max несколько недель назад.