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Сегодня 14:45
Apple подготовила к продаже 20 млн старых iPhone из-за дефицита новых
iPhone XR, iPhone 11 и iPhone SE 2020
СМИ сообщили, что Apple пришлось заказать перед рождественскими праздниками более 20 млн старых iPhone. Всё потому, что новые iPhone 12 уже в дефиците.
Согласно информации Nikkei Asia, Apple попросила поставщиков подготовить более 20 млн iPhone XR, iPhone 11 и iPhone SE 2020 для продажи до конца этого года. Компания ожидает, что в рождественские праздники спрос на айфоны поднимется. Однако у Apple нет достаточного запаса iPhone 12.
Как сообщал ранее Bloomberg, компания столкнулась с нехваткой микросхем управления питанием для новых смартфонов. Это может быть основной причиной, по которой Apple приходится готовить старые модели к реализации.
Стоит отметить, что Apple прекратила продажи iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max несколько недель назад.