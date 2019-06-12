Apple подготовилась к побегу из Китая

А угрозы для неё есть, ведь большая часть айфонов производится Foxconn именно в Поднебесной. Если президент США Дональд Трамп всё-таки введёт дополнительные пошлины на китайские товары, цены на продукцию Apple могут вырасти. Также из-за этого компания может потерять существенную долю прибыли.

Однако один из руководителей Foxconn успокоил IT-гиганта из Купертино и сообщил, что компания готова перенести производство iPhone и iPad из Китая в другие страны. Четверть производственных мощностей Foxconn, по словам её представителей, находится за пределами Китая. Этого достаточно для удовлетворения спроса на устройства Apple на американском рынке.

Сообщается, что «яблочная» компания пока не просила о переносе производства. Но Foxconn готова быстро выполнить такое требование.