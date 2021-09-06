Apple поднимет цены на iPhone 13 из-за дорогого процессора

Согласно информации отраслевого портала Digitimes, производитель чипов TSMC поднял цены на микросхемы на 20%. Это должно касаться и 5-нм процессоров Apple A15 Bionic, которые лягут в основу iPhone 13. Из-за повышения стоимости чипов цена смартфонов может вырасти.

Есть и другая информация. Сообщается, что цены TSMC для других клиентов выросли на 15-20%, но для Apple — всего на 3%. Есть мнение, что Apple может оказывать влияние на TSMC, из-за того, что является главным клиентом тайваньского производителя.

В итоге пока неясно, какого повышения цен на iPhone 13 следует ожидать. В любом случае, всю информацию мы узнаем уже 14 сентября на презентации компании.