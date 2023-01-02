Apple подняла стоимость замены батареи на старых iPhone

Так, стоимость замены аккумулятора для iPhone вырастет с 69 до 89 долларов, начиная с марта. iPhone 14 это не коснулось, поскольку с самого начала ремонт моделей стоил 99 долларов.

Несколько лет назад, в 2018 году, Apple значительно снизила стоимость замены батареи до 29 долларов после скандала с замедлением работы iPhone.