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20:19, 02 января 2023
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Apple подняла стоимость замены батареи на старых iPhone

На всех, кроме iPhone 14

Apple объявила, что стоимость негарантийного обслуживания аккумуляторов для всех моделей iPhone (кроме iPhone 14) будет увеличена на 20 долларов.

Apple подняла стоимость замены батареи на старых iPhone

Фото: Unsplash

Так, стоимость замены аккумулятора для iPhone вырастет с 69 до 89 долларов, начиная с марта. iPhone 14 это не коснулось, поскольку с самого начала ремонт моделей стоил 99 долларов.

Несколько лет назад, в 2018 году, Apple значительно снизила стоимость замены батареи до 29 долларов после скандала с замедлением работы iPhone.

Источник:9to5mac
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