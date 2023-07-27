Apple подталкивает Samsung к разработке безрамочных дисплеев для iPhone

Для достижения этой цели поставщикам необходимо усовершенствовать различные аспекты аппаратной части дисплея iPhone, включая тонкопленочную инкапсуляцию и подэкранную камеру. Однако эта технология все еще находится в стадии разработки, и потребуется время, чтобы подготовить ее к массовому производству.

Интересно, что Apple не стремится применять в своих флагманских смартфонах дисплеи с изогнутыми краями, используемые компанией Samsung, поскольку они создают «эффект увеличительного стекла», который Apple не хочет использовать, пишет The Elec.

Хотя планы по созданию безрамочного экрана пока находятся в стадии разработки, Apple уже намерена значительно уменьшить размер ободка в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.