Apple пока не будет повышать цены, несмотря на «лишние» $900 млн расходов

Тарифы — это налоги на импорт товаров, введенные администрацией Трампа, в основном на продукцию из Китая. Чтобы смягчить удар, Apple увеличила производство iPhone в Индии и Mac в Вьетнаме.

Устройства, выпускаемые в Китае, в основном отправляются за пределы США. Наибольший ущерб пришелся на аксессуары и программу AppleCare (ремонт по гарантии), где тарифы достигли 145%. Кук отметил, что Apple активно участвует в переговорах по тарифной политике, чтобы минимизировать будущие расходы. Пока компания не планирует повышать цены в следующем квартале, но неопределенность сохраняется из-за возможных изменений в торговой политике.

Apple также избегает глобальных «взаимных тарифов» на iPhone, Mac и другие устройства, пока Минторг США изучает их влияние на рынок полупроводников.