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Опубликовано 02 мая 2025, 16:01
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Apple пока не будет повышать цены, несмотря на «лишние» $900 млн расходов

Тим Кук не повышает цены. Почему
Apple столкнулась с дополнительными расходами в $900 млн из-за новых тарифов США в первом квартале 2025 года, но генеральный директор Тим Кук не спешит объявлять о повышении цен. Несмотря на значительные затраты, компания сообщила о рекордной прибыли в $1,65 на акцию и выручке в $95,4 млрд за квартал. Аналитики назвали тарифный удар «удивительно низким» для Apple, учитывая ее масштабы, сообщает TechCrunch..
Apple пока не будет повышать цены, несмотря на «лишние» $900 млн расходов

© Ferra.ru

Тарифы — это налоги на импорт товаров, введенные администрацией Трампа, в основном на продукцию из Китая. Чтобы смягчить удар, Apple увеличила производство iPhone в Индии и Mac в Вьетнаме.

Устройства, выпускаемые в Китае, в основном отправляются за пределы США. Наибольший ущерб пришелся на аксессуары и программу AppleCare (ремонт по гарантии), где тарифы достигли 145%. Кук отметил, что Apple активно участвует в переговорах по тарифной политике, чтобы минимизировать будущие расходы. Пока компания не планирует повышать цены в следующем квартале, но неопределенность сохраняется из-за возможных изменений в торговой политике.

Apple также избегает глобальных «взаимных тарифов» на iPhone, Mac и другие устройства, пока Минторг США изучает их влияние на рынок полупроводников.

Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
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