Apple показала, как найти iPhone в стоге сена

Сделать это достаточно легко. Нужно коснуться нижнего края экрана и удерживать палец, а затем смахнуть вверх, тогда откроется Пункт управления. Там необходимо нажать на иконку смартфона. Как только часы отследят местоположение iPhone, он начнёт издавать звуки. Можно также заставить смартфон сигнализировать вспышкой.