Apple показала, как найти iPhone в стоге сена

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Apple показала, как найти iPhone в стоге сенаДля этого нужны умные часы
Apple выпустила новый рекламный ролик, в котором обыграла известное выражение «найти иголку в стоге сена». В данном случае вместо иголки выступал iPhone.
В рекламе Apple показан фермер на своём поле, заполненном тюками и стогами сена. По сюжету мужчина потерял свой iPhone, работая в тот день в поле. С помощью умных часов Apple Watch он смог точно определить, где в стоге сена находится его смартфон.
Сделать это достаточно легко. Нужно коснуться нижнего края экрана и удерживать палец, а затем смахнуть вверх, тогда откроется Пункт управления. Там необходимо нажать на иконку смартфона. Как только часы отследят местоположение iPhone, он начнёт издавать звуки. Можно также заставить смартфон сигнализировать вспышкой.