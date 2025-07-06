Apple показала, как тестирует прочность iPhone — от падений до «пота»

Водостойкость проверяют с помощью серии тестов: сначала имитируют дождь и брызги, затем — высокое давление воды, а после — погружают в воду на глубину до 6 метров. Также проверяют устойчивость к жидкостям вроде сока, крема от загара и духов.

Для тестов на падение используются специальные роботы, которые роняют смартфоны под разными углами и на разные поверхности — камень, асфальт и дерево. Результаты анализируют инженеры.

Ещё одно испытание — вибрация. Устройства проверяют на устойчивость к тряске, как, например, при езде на мотоцикле по неровной дороге.