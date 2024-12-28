Apple показала ограниченную серию трекеров AirTag в честь Года Змеи

Опубликовано 28 декабря 2024, 10:301 мин.
Apple показала ограниченную серию трекеров AirTag в честь Года ЗмеиВ Японии
Apple объявила о выпуске специальной ограниченной серии AirTag, приуроченной к Году Змеи в Японии. AirTag с уникальной гравировкой в виде змеи будет доступен первым 50 000 покупателей, которые приобретут соответствующий продукт во время новогодней кампании Apple, которая продлится со 2 по 5 января 2025 года.
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Покупатели iPhone, iPad или Mac также получат подарочные карты Apple на сумму до ¥30 000 (около $ 190). Стоимость подарочной карты зависит от приобретенного продукта. Например, для iPhone и Apple Watch предлагается подарочная карта на сумму до ¥11 000, а для M2 MacBook Air — на ¥30 000.
Лимитированная серия AirTag будет доступна только при покупки некоторых моделей iPhone (iPhone 14, 15 и SE), предложение не распространяется на такие дорогие продукты, как iPhone 16 и MacBook Pro.