Apple показала ограниченную серию трекеров AirTag в честь Года Змеи

Покупатели iPhone, iPad или Mac также получат подарочные карты Apple на сумму до ¥30 000 (около $ 190). Стоимость подарочной карты зависит от приобретенного продукта. Например, для iPhone и Apple Watch предлагается подарочная карта на сумму до ¥11 000, а для M2 MacBook Air — на ¥30 000.

Лимитированная серия AirTag будет доступна только при покупки некоторых моделей iPhone (iPhone 14, 15 и SE), предложение не распространяется на такие дорогие продукты, как iPhone 16 и MacBook Pro.