Apple получила 60% прибыли от всех проданных в мире смартфонов

Samsung сократила разрыв с компанией из Купертино: её доля от мировой прибыли составила 32,6%. Это больше, чем было годом ранее — 18,8%. Актуальный показатель является самым высоким для Samsung со второго квартала 2014 года. Тогда было 37,9%.

Стоит отметить, что Apple хоть и сохранила статус производителя смартфонов с самой высокой прибылью, её показатель 2020 года всё же уменьшился. В 2019 году он был равен 66,9%. В Strategy Analytics рассказали, что запуск iPhone 12 оказался не таким успешным.