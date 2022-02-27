Apple пообещала, что не отключит айфоны россиян

Горелкин сказал, что «вчера в сетях активно распространялись слухи, что нужно отключить обновления на устройствах Apple». Он отметил, что Apple — «одна из компаний, которая работает в рамках закона о „приземлении“ иностранных платформ в нашей стране». То есть компания выполняет требования российского законодательства. «Российский офис Apple, по моим данным, не подтверждают какие-то алармистские решения, которые распространялись вчера в сети», — заключил Горелкин.

Напомним, что Apple Pay перестал работать с картами банков, попавших под санкции. С остальными проблем не должно быть.