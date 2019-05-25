Apple пообещала предупреждать пользователей о замедлении iPhone перед обновлениями

Apple уже давно критикуют за то, как она относится к старым моделям своих смартфонов. Два года назад компания признала, что добавила в обновления системы iOS опцию снижения максимальной производительности. Тогда Apple объяснила это тем, что аккумуляторы в телефонах со временем портятся, и их нужно защитить от перенапряжения.

Теперь, наконец, компания согласилась предупреждать владельцев старых iPhone о том, что их телефон может начать работать медленнее. Так пользователи смогут при желании отказаться от обновлений прошивки и сохранить скорость работы устройства.