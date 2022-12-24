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11:27, 24 декабря 2022
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Apple пообещала выпустить исправление серьёзной проблемы экрана iPhone 14 Pro Max

К счастью, это не аппаратная проблема

На днях пользователи iPhone 14 Pro Max сообщили о появлении горизонтальных полос на дисплее, которые появляются, когда смартфон выходит из спящего режима. Теперь Apple заявила, что это не аппаратная проблема, а значит её можно решить через обновление программного обеспечения.

Apple пообещала выпустить исправление серьёзной проблемы экрана iPhone 14 Pro Max

Фото: Unsplash

Проблема выглядит так, как на фото ниже. Пока её не помогает решить даже сброс до заводских настроек.

Apple пообещала выпустить исправление серьёзной проблемы экрана iPhone 14 Pro Max

PhoneArena

Несмотря на заверения Apple, людей смущают некоторые странности в проблеме. Похоже, что ошибка ограничена одной конкретной моделью и что все затронутые устройства, по-видимому, были куплены в декабре.

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