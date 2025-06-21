Новые iPhone получат OLED-дисплеи размером 6,27 и 6,86 дюймов с технологией LTPO и разрешением около 1,5K. Главная новинка — технология HIAA, которая позволяет сенсорам видеть через часть экрана.

Подэкранные камеры уже есть у некоторых Android-смартфонов, но Apple сложнее — Face ID использует инфракрасные датчики, которые тяжело спрятать внутрь. По словам инсайдера, компания уже тестирует рабочие прототипы.

Модель iPhone 17 Pro Max, скорее всего, получит уменьшенный вырез, а полностью бесшовный экран появится с iPhone 18.