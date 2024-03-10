Apple попросили возродить линейку iPod

Чемберс рассказывает о своем пути пользователя Apple, начавшемся с iPod под маркой HP в 2004 году. За эти годы он принял всю экосистему Apple. Однако он признает, что ситуация изменилась: стремительный темп технологического развития создал мир, в котором наши устройства постоянно борются за наше внимание, что приводит к чувству усталости и отрыву от реального мира. Это осознание поразило Чемберса во время недавней семейной поездки в Диснейленд. Повсеместное использование смартфонов, когда люди отдают предпочтение запечатлению моментов, а не их переживанию, вызвало у него глубокий резонанс. Он отмечает растущий кризис психического здоровья, особенно среди молодежи, и подчеркивает необходимость целенаправленного «отключения».

В поисках решения Чамберс обратился к прошлому. Он приобрел отремонтированный iPod Classic — разительный контраст с изящным iPhone и AirPods, к которым он уже привык. Несмотря на технические ограничения — отсутствие Bluetooth, Wi-Fi и неуклюжий интерфейс, — Чемберс нашел огромную радость в простоте iPod. Он с удовольствием открывает для себя свою музыкальную библиотеку, бегает без телефона и наслаждается вечерами без смартфона.

Для Чемберса iPod — это возвращение к сути того, за что когда-то выступала Apple, — любви к музыке. Он предлагает вернуться к тому времени, когда поиск музыки не диктовался алгоритмами, а автономное прослушивание было нормой.

Письмо завершается мощным обращением к Тиму Куку. Чемберс призывает Apple поддержать движение за здоровое «отключение от сети», нормализуя периоды без Wi-Fi, Bluetooth и неумолимой тяги к уведомлениям. Он утверждает, что iPod в 2024 году не потребует кардинальной переделки — его классический форм-фактор и пользовательский опыт, некогда совершенные, могут быть возрождены.