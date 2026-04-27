Apple попытается «укрепить» образ нового главы складным iPhone за $2000

Опубликовано 27 апреля 2026, 18:25
Apple попытается «укрепить» образ нового главы складным iPhone за $2000Ставка на громкий запуск
Не секрет, что Apple готовит к представлению не только нового главу, но и новый продукт. Как пишут СМИ, уже 1 сентября Джон Тернус станет генеральным директором, а вскоре после этого он впервые выйдет на сцену, чтобы «представить долгожданный складной iPhone».
Идея проста: связать нового руководителя с устройством, которое должно понравиться пользователям. Таким образом, считают СМИ, Apple надеется «сразу укрепить его образ в глазах публики». Так как Тернус руководил разработкой первого iPad, компания хочет «подчеркнуть его вклад и опыт» в новую разработку.
По слухам, складной iPhone будет стоить около $2000, форм-фактор будет «книжный» с 5,5-дюймовым внешним и почти 8-дюймовым внутренним экранами (производством которых, предположительно, займется Samsung).