Apple пошла на поводу у нового закона США о ремонте

Эта общенациональная инициатива по обеспечению справедливого и разумного доступа к ремонту получила поддержку таких корпораций, как HP, Google, Samsung и Lenovo, которые пообещали соблюдать правила ремонта в национальном масштабе. Федеральная торговая комиссия США (FTC) также выразила свою поддержку, подчеркнув, что заявления производителей о рисках безопасности, связанных с ремонтом, в основном не имеют под собой оснований.

Хотя этот шаг рассматривается как значительный шаг вперед в реализации права на ремонт, законодательство в области авторского права все еще оставляет препятствия, которые необходимо устранить в будущем.