Apple пошла на поводу у нового закона США о ремонте

Apple пошла на поводу у нового закона США о ремонтеНо вряд ли выйдет начать исполнять его сразу
Apple поддержала федеральный законопроект, который повторяет недавно принятый в Калифорнии. Калифорнийский закон, который Apple публично поддержала, обязывает предоставлять запчасти, специализированные инструменты и руководства по ремонту в течение как минимум семи лет после выпуска устройства. Компания взяла на себя обязательство распространить эти положения на всю территорию США.
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Эта общенациональная инициатива по обеспечению справедливого и разумного доступа к ремонту получила поддержку таких корпораций, как HP, Google, Samsung и Lenovo, которые пообещали соблюдать правила ремонта в национальном масштабе. Федеральная торговая комиссия США (FTC) также выразила свою поддержку, подчеркнув, что заявления производителей о рисках безопасности, связанных с ремонтом, в основном не имеют под собой оснований.
Хотя этот шаг рассматривается как значительный шаг вперед в реализации права на ремонт, законодательство в области авторского права все еще оставляет препятствия, которые необходимо устранить в будущем.