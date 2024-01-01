Apple пошла против давления индийского правительства в деле о шпионском ПО Pegasus

Amnesty подтверждает наличие Pegasus на iPhone известных индийских журналистов, подтвердив предупреждения Apple. Правительство Моди по-прежнему отрицает использование Pegasus, но начала расследование по поводу безопасности устройств.

Высокопоставленные индийские чиновники, как сообщается, потребовали от Apple преуменьшить значение предупреждений и предложить альтернативные объяснения. Несмотря на давление и возможные сбои в работе бизнеса, Apple твердо стоит на «страже безопасности пользователей».

Интересно, что именно журналисты, критикующие Моди или его союзника Гаутама Адани, оказались в числе целей этого ПО, что подчеркивает риски для критиков правительства.

Решение Apple отдать приоритет безопасности пользователей, несмотря на потенциальные последствия для ее бизнеса в Индии, создает прецедент для других технологических компаний, столкнувшихся с подобным давлением. Это противостояние также проливает свет на опасное положение критиков правительства в Индии и потенциальное использование против них мощных инструментов слежки.