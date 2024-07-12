Apple посоветовали не сильно менять дизайн своих часов: эволюции без революции

Текущая "эволюция" дизайна Apple Watch была постепенной и не сильно радикальной: за прошедшие годы, если не считать Apple Watch Ultra, уменьшались лишь рамки, философия дизайна была такой же. Так, многие, включая Филипе Эспосито из 9to5Mac, утверждают, что нынешний прямоугольный дизайн обеспечивает "правильный баланс" между функциональностью и эстетикой, "выгодно отличаясь" от круглых аналогов конкурентов.

Филиппе Эспосито подчеркивает, что, хотя такие улучшения, как увеличение времени автономной работы и новые датчики здоровья, являются желательными, полное обновление дизайна может быть не обязательным, раз уж текущий форм-фактор "эффективно удовлетворяет потребности пользователей".