Apple посоветовали вернуть Touch ID в iPhone из-за VR-шлема компании

Опубликовано 17 января 2025, 03:451 мин.
Apple посоветовали вернуть Touch ID в iPhone из-за VR-шлема компанииНельзя использовать Face ID
Face ID является стандартом для iPhone с 2017 года, но с появлением гарнитуры Vision Pro пришло время пересмотреть Touch ID, пишет обозреватель 9to5mac в своей новой статье. При использовании Vision Pro Face ID становится бесполезным, так как гарнитура блокирует распознавание лица с iPhone. Это «ограничение» делает Touch ID более практичным вариантом для разблокировки iPhone при ношении гарнитуры.
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Vision Pro — один из самых передовых продуктов Apple, но он «подчеркивает» необходимость старого-доброго Touch ID. Хотя Apple может попытаться усовершенствовать Face ID для пользователей Vision Pro, возможно, проще и надежнее будет вернуть Touch ID, встроив его в кнопку питания, как это сделано на некоторых iPad, считает автор статьи.
Touch ID также имеет преимущества не только для пользователей Vision Pro. Во многих ситуациях он более удобен и надежен, чем Face ID. Несмотря на то, что Vision Pro в настоящее время является продуктом для ранних пользователей, Apple, считает он, следует рассмотреть возможность возвращения Touch ID во все iPhone в будущем.