Apple посоветовали вернуть Touch ID в iPhone из-за VR-шлема компании

Vision Pro — один из самых передовых продуктов Apple, но он «подчеркивает» необходимость старого-доброго Touch ID. Хотя Apple может попытаться усовершенствовать Face ID для пользователей Vision Pro, возможно, проще и надежнее будет вернуть Touch ID, встроив его в кнопку питания, как это сделано на некоторых iPad, считает автор статьи.

Touch ID также имеет преимущества не только для пользователей Vision Pro. Во многих ситуациях он более удобен и надежен, чем Face ID. Несмотря на то, что Vision Pro в настоящее время является продуктом для ранних пользователей, Apple, считает он, следует рассмотреть возможность возвращения Touch ID во все iPhone в будущем.