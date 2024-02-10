Apple поспорила со штатом США из-за законопроекта о «праве на ремонт»Направленного на сопряжение деталей
Суть вопроса заключается в «сопряжении деталей» — практике, применяемой Apple и другими компаниями, которая, по сути, блокирует неоригинальные детали. Представьте себе замену аккумулятора iPhone на аккумулятор из сторонней ремонтной мастерской: вас могут встретить назойливые предупреждения, снижение функциональности или даже отказ части функций, если Apple сочтет деталь неавторизованной.
Закон штата Орегон SB 1596 направлен на ликвидацию этого контроля, запрещая производителям:
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Блокировать независимые ремонтные мастерские или клиентов от использования запчастей с вторичного рынка.
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Ограничивать функциональность или производительность из-за несанкционированных деталей.
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Выводить на экран вводящие в заблуждение предупреждения о неопознанных деталях.
Apple возражает, утверждая, что это «подрывает безопасность, защиту и конфиденциальность». Они утверждают, что использование неизвестных деталей создает риски.