Apple поспорила со штатом США из-за законопроекта о «праве на ремонт»

Суть вопроса заключается в «сопряжении деталей» — практике, применяемой Apple и другими компаниями, которая, по сути, блокирует неоригинальные детали. Представьте себе замену аккумулятора iPhone на аккумулятор из сторонней ремонтной мастерской: вас могут встретить назойливые предупреждения, снижение функциональности или даже отказ части функций, если Apple сочтет деталь неавторизованной.

Закон штата Орегон SB 1596 направлен на ликвидацию этого контроля, запрещая производителям:

Блокировать независимые ремонтные мастерские или клиентов от использования запчастей с вторичного рынка.

Ограничивать функциональность или производительность из-за несанкционированных деталей.

Выводить на экран вводящие в заблуждение предупреждения о неопознанных деталях.

Apple возражает, утверждая, что это «подрывает безопасность, защиту и конфиденциальность». Они утверждают, что использование неизвестных деталей создает риски.