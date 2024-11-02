Apple поставила рекорд по доходам с $95 миллиардами за 4 квартал 2024 года

Эта цифра устанавливает рекорд доходов за сентябрьский квартал, превысив прошлогодние $89,5 миллиарда. Тем не менее, отчет о доходах включает «одноразовую налоговую нагрузку» примерно в $10,2 миллиарда из-за выплаты налогов в пользу правительства Ирландии, что повлияло на чистую прибыль, составившую $14,74 миллиарда.

Основными источниками доходов стали iPhone, который принес $46,22 миллиарда, и услуги, которые составили $24,97 миллиарда, увеличившись на 11,91% по сравнению с прошлым годом. Генеральный директор Тим Кук отметил успешный запуск iPhone 16 и других продуктов.