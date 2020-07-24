Apple постепенно лишит iPhone китайской сборки

Точнее, производство начал контрактный партнёр Apple Foxconn. Рядом с городом Ченнаи на востоке Индии открыли сборочную линию для серии iPhone 11.

Небольшая партия собранных в стране iPhone 11 уже была поставлена в магазины. Но пока выход продукции ограничен. Впрочем, Apple намерена масштабировать производство в Индии.

Это шаг демонстрирует планы компании сократить свою зависимость от Китая, где сегодня производится большая часть iPhone.

Ранее Apple уже запустила сборку смартфонов в Индии, но это были старые модели. В частности, в Бангалоре собирали iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 7 и iPhone XR. Производство первых двух моделей уже прекратилось.