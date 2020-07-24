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Apple постепенно лишит iPhone китайской сборки
Уже запустилось производство в Индии
Apple постепенно лишит iPhone китайской сборки — компания уже начала производство смартфонов в Индии.
Точнее, производство начал контрактный партнёр Apple Foxconn. Рядом с городом Ченнаи на востоке Индии открыли сборочную линию для серии iPhone 11.
Небольшая партия собранных в стране iPhone 11 уже была поставлена в магазины. Но пока выход продукции ограничен. Впрочем, Apple намерена масштабировать производство в Индии.
Это шаг демонстрирует планы компании сократить свою зависимость от Китая, где сегодня производится большая часть iPhone.
Ранее Apple уже запустила сборку смартфонов в Индии, но это были старые модели. В частности, в Бангалоре собирали iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 7 и iPhone XR. Производство первых двух моделей уже прекратилось.