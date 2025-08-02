Apple потеряет миллиарды из-за тарифов Трампа, но продажи растут

Опубликовано 02 августа 2025, 17:541 мин.
Apple потеряет миллиарды из-за тарифов Трампа, но продажи растутКомпания справляется
Apple тратит огромные суммы из-за тарифов, введённых при президенте Дональде Трампе. Генеральный директор Apple Тим Кук сообщил, что за июль-сентябрь компания может потратить на пошлины около 1,1 миллиарда долларов. За предыдущий квартал расходы составили уже 800 миллионов — хоть и сумма немного меньше, чем ожидалось.
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По словам Кука, большая часть этих затрат связана с тарифами на китайские товары, введёнными в начале года на основании закона о международных чрезвычайных полномочиях (IEEPA). Эти меры затронули почти всю продукцию Apple.
Хотя iPhone теперь в основном собирают в Индии, а Mac, iPad и Apple Watch — во Вьетнаме, производство всё равно сильно зависит от Китая. Трамп угрожал ввести ещё более высокие пошлины, если Apple не перенесёт часть производства в США.
Несмотря на сложности, доход Apple за апрель-июнь вырос на 10% и составил 94 миллиарда долларов. Продажи iPhone и Mac остаются высокими, несмотря на рост затрат.