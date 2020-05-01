Apple потеряла часть выручки от продаж iPhone

В целом, Apple сообщает о росте доходов на 1% по сравнению с годом ранее — до $58,3 млрд. При этом выручка от продаж iPhone упала на 6,7%. Впрочем падение выручки с реализации коснулось не только смартфонов Apple, но и других устройств: Mac (-3%), iPad (-10%).

Однако продажи сегмента, в который входят Apple Watch и AirPods, поднялись на 22,5%. Также выросли подразделения с сервисами Apple — на 16,6%.

Глава компании Тим Кук пояснил, что Apple обеспечила рост за квартал, благодаря рекордным показателям в сфере сервисов и квартальным результатам продаж носимых устройств.