Apple повысила скидку за трейд-ин старых Android-смартфонов

Больше всего выросли выплаты за Mac. Например, за Mac Studio теперь можно получить до $1305 вместо $1045, а за MacBook Pro до $855 вместо $690. Mac mini «подорожал» с $375 до $480.

Среди iPhone максимальная сумма теперь составляет $720 за iPhone 16 Pro Max, что на $25 больше прежнего. За iPhone 16 Pro предлагают до $630 вместо $560, а за iPhone 15 Pro Max уже $530 вместо $490.

За iPad Pro можно получить до $720, за iPad Air $490, а за обычный iPad $260.

Из Android-смартфонов в программу добавили Pixel 9 Pro XL (до $315), Pixel 9 Pro ($305), Pixel 9 ($210), OnePlus 13 ($250) и OnePlus 13R ($165). При этом некоторые старые модели, включая Pixel 8 Pro и Galaxy S22 Ultra, немного подешевели.