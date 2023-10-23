Apple повысит цену на iPhone 16 из-за дороговизны производства iPhone 15

Это, в свою очередь, может повлечь за собой увеличение цен на следующую линейку iPhone 16.

Так, для изготовления iPhone 15 компании Apple требуется $423, что на 16% больше по сравнению с iPhone 14. Цена производства модели iPhone 15 Plus составляет $442, что на 10% выше, чем у iPhone 14 Plus.

Несмотря на увеличение затрат, рекомендованная розничная цена iPhone 15 и iPhone 15 Plus осталась на уровне предыдущих моделей, что, как предполагают аналитики, может привести к снижению прибыли.

Ожидается, что Apple компенсирует увеличение затрат на производство путём повышения цен на линейку iPhone 16 в 2024 году​.