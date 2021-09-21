Apple позволит заряжать айфоны через кабели от Android только к выходу iPhone 16

То есть можно ожидать, что в айфонах будут устанавливать порт USB-C. Но когда?

Предложение Европейской комиссии должны будут сначала рассмотреть и принять в течение примерно года. Затем у национальных государств будет ещё год, чтобы встроить его в своё законодательство. Кроме того, Евросоюз даёт производителям ещё один год для принятия изменений. То есть им придётся адаптироваться к концу 2023 года. Apple iPhone 15, скорее всего, выйдёт ещё с портом Lightning, а вот iPhone 16-й серии должны будут получить порт USB-C.