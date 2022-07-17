Apple предложила $2 млн за взлом режима блокировки в iPhone

Это одно из самых высоких вознаграждений в отрасли

Apple официально запустила новую функцию под названием «Режим блокировки» на конференции WWDC в этом году. Опция поставляется с системой iOS 16 и позволяет противостоять атакам вирусов сопоставимых с Pegasus. Теперь Apple предложила самое высокое в отрасли вознаграждение в размере 2 миллионов долларов за взлом этого режима.