Apple предсказали релизы дешёвых iPhone ежегодно

Исследовательская фирма предполагает, что Apple следует схеме, аналогичной моделям Pixel «a» от Google, выпуская более доступную версию через несколько месяцев после запуска своего основного флагмана. В то время как iPhone обычно дебютируют в сентябре, серия iPhone e может стать ежегодным событием в феврале или близко к нему.

В отличие от iPhone SE, который имел нерегулярные обновления, брендинг iPhone e якобы намекает на последовательный ежегодный выпуск. Тем не менее, iPhone 16e не так дешев, как некоторые ожидали: его цена составляет $ 599 — меньше, чем у стандартного iPhone 16, но с некоторыми компромиссами.