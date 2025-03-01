Apple предсказали релизы дешёвых iPhone ежегодно

Опубликовано 01 марта 2025, 11:151 мин.
Apple предсказали релизы дешёвых iPhone ежегодноВыпускать новую модель «iPhone e» каждый год
Apple представила свой первый смартфон серии «e», iPhone 16e, и уже появились первые отзывы. По данным CIRP, это не будет одноразовым релизом — ожидается, что Apple анонсирует iPhone 17e в следующем году.
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Исследовательская фирма предполагает, что Apple следует схеме, аналогичной моделям Pixel «a» от Google, выпуская более доступную версию через несколько месяцев после запуска своего основного флагмана. В то время как iPhone обычно дебютируют в сентябре, серия iPhone e может стать ежегодным событием в феврале или близко к нему.
В отличие от iPhone SE, который имел нерегулярные обновления, брендинг iPhone e якобы намекает на последовательный ежегодный выпуск. Тем не менее, iPhone 16e не так дешев, как некоторые ожидали: его цена составляет $ 599 — меньше, чем у стандартного iPhone 16, но с некоторыми компромиссами.