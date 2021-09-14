Apple представила флагманские смартфоны iPhone 13 Pro с лучшим экраном в истории

В основе смартфона лежит тот же чип Apple A15 Bionic. Устройство оснащено панелью Super Retina XDR. Частота обновления экрана наконец достигает 120 Гц. Яркость дисплея же составляет 1000 нит. Диагональ дисплея у iPhone 13 Pro составляет 6,1 дюйма, а у iPhone 13 Pro Max — 6,7 дюйма.

Камеры в новых смартфонах тоже стали лучше. Телефото модуль тут характеризуется трёхкратным зумом, ультраширик получил прирост эффективности на 92% при съёмке в условиях низкой освещённости. Основная широкоугольная камера получила апертуру f/1.5, а также стала в 2,2 раза лучше при съёмке в условиях плохой освещённости. Ночной режим доступен во всех трёх камерах iPhone 13 Pro. Также появились новые фильтры для фотографий. Сама Apple считает, что смартфоны отлично подходят для съёмки фильмов.