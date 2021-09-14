Apple представила флагманские смартфоны iPhone 13 Pro с лучшим экраном в истории

Apple представила флагманские смартфоны iPhone 13 Pro с лучшим экраном в историиИ усовершенствованной камерой
iPhone 13 Pro получил совершенно новый голубой цвет корпуса. Другие цвета более сдержанные:
В основе смартфона лежит тот же чип Apple A15 Bionic. Устройство оснащено панелью Super Retina XDR. Частота обновления экрана наконец достигает 120 Гц. Яркость дисплея же составляет 1000 нит. Диагональ дисплея у iPhone 13 Pro составляет 6,1 дюйма, а у iPhone 13 Pro Max — 6,7 дюйма.
Камеры в новых смартфонах тоже стали лучше. Телефото модуль тут характеризуется трёхкратным зумом, ультраширик получил прирост эффективности на 92% при съёмке в условиях низкой освещённости. Основная широкоугольная камера получила апертуру f/1.5, а также стала в 2,2 раза лучше при съёмке в условиях плохой освещённости. Ночной режим доступен во всех трёх камерах iPhone 13 Pro. Также появились новые фильтры для фотографий. Сама Apple считает, что смартфоны отлично подходят для съёмки фильмов.
Что касается автономности, то iPhone 13 Pro стал работать на 1,5 часа дольше на одном заряде, чем iPhone 12 Pro. Увеличенная модель работает на 2,5 часа дольше, чем iPhone 12 Pro Max.