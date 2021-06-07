Apple представила новейшую версию системы для iPhone — iOS 15

Первым делом Apple рассказала об изменениях в видеозвонках FaceTime. Например, в них появилось подавление стороннего шума — это сделает звонки комфортнее. Также появился режим портрета, в котором сделан фокус на лицо — фон же заблюрен. Ещё есть функция SharePlay, позволяющая делиться с друзьями разным контентом.

Также в iOS 15 появились сводки уведомлений. Они собирают в удобной форме все полученные уведомления, чтобы пользователь не пропустил важное. Кроме того, появились режимы для уведомлений. Можно включить режим «Не беспокоить», и уведомления не будут отвлекать от дел. Ещё есть режим «Focus», который позволяет отобрать нужные источники уведомлений. Например, на работе будут приходить только уведомления из рабочих приложений.

Что касается фотографий, то приложение Photos теперь имеет функцию для распознавания текста. А в Messages теперь можно отправлять несколько снимков в виде альбома.

iOS 15 станет доступна всем пользователям осенью.