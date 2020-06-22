Apple представила новую версию операционной системы для iPhone

Обновление принесёт множество новых функций и изменений в дизайне. В частности, в iOS 14 появится сервис для работы с приложениями App Library. Он поможет группировать их по категориям.

Появятся также виджеты с регулируемыми размерами. Они могут отображаться на домашнем экране. Приложения при этом автоматически переместятся, чтобы освободить место для виджетов. Доступ к ним можно получить через Widget Gallery.

Есть также новое приложение Translate, оно разработано для переговоров и может работать офлайн. Нужно лишь нажать на иконку микрофона, и приложение переведёт речь на выбранный язык. В Messages появились закреплённые сообщения, а голосовой помощник Siri получил новый интерфейс, не перекрывающий весь экран.

Кроме того, с iOS 14 iPhone можно будет использовать как ключ для машины. Первым поддерживаемым автомобилем станет BMW 5 series 2021.

Для обложки использовано фото 9to5mac