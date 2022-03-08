Apple представила новый бюджетный iPhone SE: с процессором iPhone 13 и старым дизайном

iPhone SE 3 получил экран диагональю 4,7 дюйма — тут ничего нового. У него есть физическая кнопка Touch ID. Apple обещает новинке лучшую автономность, правда, не поясняет какую. Конечно, новый iPhone SE поддерживает 5G.

Что касается камеры, то у модели стоит всё тот же датчик на 12 Мп. Компания утверждает, что процессор Apple A15 Bionic всё улучшит.

Apple не преминула отметить, что их новый смартфон сделан из переработанных материалов. Цены на iPhone SE третьего поколения начинаются с 429 долларов. Старт продаж намечен на 18 марта.