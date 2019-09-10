Apple представила новый iPhone 11

Диагональ его Liquid Retina-экрана равна 6,1 дюйма, оснащён всё-таки двойной камерой, но расположенной в квадратном модуле. Датчики камеры таковы: 12-мегапиксельный с апертурой f1.8 и 12-мегапискельный с ультрашироким объективом и апертурой f 2/4.
В качестве аппаратной основы для смартфона выступил процессор нового поколения — A13 Bionic. Apple заявляет, что новый чипсет быстрее, чем, естественно A12, Snapdragon 855 и Kirin 980. Компания громко называет новинку системой с самым быстрым вычислительным процессором и графическим ускорителем в смартфонах.
iPhone 11 будет держать заряд на один час дольше, чем iPhone XR.
Новинка, которая по-видимому является преемником iPhone XR, имеет такие же весёлые расцветки: чёрный, жёлтый, красный, салатовый, белый, фиолетовом. Стоимость её начинается с $699 (около 45,6 тысяч рублей по текущему курсу).