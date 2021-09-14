Apple представила стандартный iPhone 13 с камерой, как во флагмане 12 Pro Max

В качестве основной платформы у смартфонов установлен шестиядерный процессор A15 Bionic. Apple утверждает, что чип быстрее на 50%, чем конкуренты. Графический процессор тут быстрее на 30%.

Основная камера в iPhone 13 состоит из двух модулей. Главный — широкоугольный с датчиком изображения на 12 Мп. Фишка младших смартфонов линейки в том, что они переняли особенности камер из старших моделей iPhone 12. А в частности, оптическую стабилизацию изображения со сдвигом датчика. Ещё у iPhone 13 есть кинематографический режим, который позволяет снимать любопытные видео. Он похож на портретный режим, но прилагается к видеосъёмке.

Смартфоны, конечно, поддерживают 5G. В iPhone 13 улучшилась автономность.

Цены на iPhone 13 mini начинаются с тех же $699, а на iPhone 13 — с $799.