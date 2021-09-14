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Apple представила стандартный iPhone 13 с камерой, как во флагмане 12 Pro Max

А цены не изменились
Сегодня на большой презентации Apple главной новинкой стали смартфоны серии iPhone 13. Компания начала с младших моделей.
Apple представила стандартный iPhone 13 с камерой, как во флагмане 12 Pro Max

Дизайн нового стандартного iPhone 13 почти не изменился. Наиболее заметно только другое расположение объективов (их два) в основной камере. Смартфон можно будет купить в розовом, синем, чёрном, белом и красном цветах. «Чёлка», кстати, стала на 20% меньше.

Super Retina XDR дисплей смартфона стал на 28% ярче. У модели iPhone 13 диагональ экрана будет равна 6,1 дюйма, а у iPhone 13 mini — 5,4 дюйма. Иными словами, всё как у предыдущего поколения.

Apple представила стандартный iPhone 13 с камерой, как во флагмане 12 Pro Max

В качестве основной платформы у смартфонов установлен шестиядерный процессор A15 Bionic. Apple утверждает, что чип быстрее на 50%, чем конкуренты. Графический процессор тут быстрее на 30%.

Основная камера в iPhone 13 состоит из двух модулей. Главный — широкоугольный с датчиком изображения на 12 Мп. Фишка младших смартфонов линейки в том, что они переняли особенности камер из старших моделей iPhone 12. А в частности, оптическую стабилизацию изображения со сдвигом датчика. Ещё у iPhone 13 есть кинематографический режим, который позволяет снимать любопытные видео. Он похож на портретный режим, но прилагается к видеосъёмке.

Смартфоны, конечно, поддерживают 5G. В iPhone 13 улучшилась автономность.

Цены на iPhone 13 mini начинаются с тех же $699, а на iPhone 13 — с $799.