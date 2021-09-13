Apple представит 14 сентября первый iPhone с 1 ТБ памяти

Сообщается, что другие модели — iPhone 13 и iPhone 13 mini выйдут в таких вариантах: 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Версии с 64 ГБ памяти не будет.

Эксперт также предупредил, что на iPhone 13 может повлиять дефицит в цепочке поставок. Но, скорее всего, это влияние будет незначительным.

Вчера Bloomberg собрал все известные сведения об iPhone 13. Судя по всему, смартфоны не получат заметных обновлений. Напомним, их анонс состоится завтра, 14 сентября, в 20:00 по московскому времени.