Apple представит новую версию iPhone 13 на сегодняшней презентации

Речь идёт лишь о добавлении нового цвета в линейку — тёмно-зелёного. При этом сообщается, что никаких «железных» апдейтов устройство не получит и будет один-в-один таким же, как прошлогодний вариант.

Стоит отметить, что одним из самых ожидаемых анонсов сегодняшнего вечера является iPhone SE (2022). Согласно предыдущим утечкам, аппарат впервые в линейке получит поддержку 5G — ранее такой возможностью обладали лишь флагманские номерные модели.

Также от Apple ждут демонстрации нового Mac mini. В его основу ляжет либо чип M1 Pro, либо совершенно новый M2, дебют которого ранее приписывали новому поколению MacBook Air.

Напомним, что ранее мы писали о том, что жители России не смогут посмотреть мартовскую презентацию ни на YouTube-канале компании, ни на её официальном сайте.