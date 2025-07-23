Apple предупредила иранцев о слежке через шпионское ПО на iPhone

По словам экспертов, таких атак было как минимум три волны, и это лишь малая часть происходящего. Некоторые жертвы боятся продолжать расследование из-за опасений за свою безопасность.

Apple с 2021 года предупреждает пользователей по всему миру о возможных атаках шпионского ПО, созданного для слежки государственными спецслужбами, например, Pegasus от NSO Group. Эти уведомления помогают исследователям документировать случаи слежки в разных странах, включая Индию и Таиланд. Для пострадавших Apple рекомендует обращаться в правозащитную группу AccessNow.

Apple не стала комментировать ситуацию с уведомлениями для иранцев.