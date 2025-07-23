Apple предупредила иранцев о слежке через шпионское ПО на iPhone

Опубликовано 23 июля 2025, 18:171 мин.
Apple предупредила иранцев о слежке через шпионское ПО на iPhoneКомпания «добра»?
Apple за последние месяцы уведомила более десяти иранцев о попытках взлома их iPhone с помощью шпионского программного обеспечения, сообщают специалисты по безопасности. Организация Miaan Group и иранский исследователь Хамид Кашфи рассказали, что эти уведомления получили люди, связанные с гражданскими активистами в Иране и Европе.
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По словам экспертов, таких атак было как минимум три волны, и это лишь малая часть происходящего. Некоторые жертвы боятся продолжать расследование из-за опасений за свою безопасность.
Apple с 2021 года предупреждает пользователей по всему миру о возможных атаках шпионского ПО, созданного для слежки государственными спецслужбами, например, Pegasus от NSO Group. Эти уведомления помогают исследователям документировать случаи слежки в разных странах, включая Индию и Таиланд. Для пострадавших Apple рекомендует обращаться в правозащитную группу AccessNow.
Apple не стала комментировать ситуацию с уведомлениями для иранцев.