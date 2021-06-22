Apple прекратила выпуск компактного iPhone из-за плохих продаж

В начале года появились слухи о том, что Apple прекратит производство iPhone 12 mini c 5,4-дюймовым экраном раньше времени. Теперь аналитики TrendForce сообщили, что выпуск смартфона прекратился во втором квартале 2021 года. Причина тому — плохие продажи.

В будущем Apple намерена работать на увеличение продаж трёх крупных моделей грядущей серии iPhone 2021 года.

Что касается iPhone 12 mini, то он, видимо, будет продаваться до тех пор, пока не закончатся его складские запасы.