Apple прекратит производство непопулярного iPhone 12 mini уже весной 2021 года

Некоторые считают, что компактный 5,4-дюймовый iPhone 12 mini доказал: большинство предпочитает смартфоны с крупными экранами. Однако у этой модели могли быть и другие причины для неуспеха. На iPhone 12 mini сейчас приходится всего около 6% продаж.

Ранее аналитики JPMorgan Chase сделали прогноз по производству iPhone 12 и iPhone 12 mini — он составил 9 и 11 млн соответственно. Также специалисты подтвердили, что рыночный спрос на компактный айфон низкий.

Если прогнозы и утечки верны, то iPhone 12 mini может перестать производиться уже весной 2021 года.