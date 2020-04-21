Apple придумала как защитить складные смартфоны от поломок экрана в месте сгиба

В патентной документации описан защитный слой, который можно расположить поверх гибкого дисплея. Именно эта плёнка защитит экран от поломки посередине, в месте сгиба. Конечно, таким способ невозможно заставить дисплеи работать вечно, но можно увеличить срок их службы.

О том, что Apple может выпустить собственный складной смартфон, уже давно ходят слухи. Однако никакой достоверной информации по этому поводу нет, да и надо полагать, что компания вряд ли выпустит такой продукт без уверенности в его надёжности. Пока дорожку протаптывают гибкие устройства других производителей, в частности Samsung и Huawei.