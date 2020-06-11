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Apple приготовилась к продажам новых iPhone в России
Но когда именно они начнутся, неизвестно
Apple приготовилась к продажам новых iPhone в России. Об этом свидетельствуют данные на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Сообщается, что новые смартфоны Apple зарегистрированы под номерами A2176, A2172, A2341, A2342, A2399, A2403, A2407, A2408, A2411.
Нет, компания не выпустит сразу девять моделей iPhone в 2020 году. Планируются всего четыре, но с разными объёмами памяти. Выйдут две модели с экранами диагональю 6,1 дюйма, одна — с экраном 5,4 дюйма и ещё одна с 6,7-дюймовым дисплеем.
Напомним, что источники утверждают, будто старт продаж смартфонов Apple в этом году задержится из-за пандемии коронавирусной инфекции. Факт сертификации в ЕЭК, к сожалению, не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти сведения. В базу данных комиссии попадают все устройства, которые планируют продавать в России, в том числе.