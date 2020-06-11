Apple приготовилась к продажам новых iPhone в России

Сообщается, что новые смартфоны Apple зарегистрированы под номерами A2176, A2172, A2341, A2342, A2399, A2403, A2407, A2408, A2411.

Нет, компания не выпустит сразу девять моделей iPhone в 2020 году. Планируются всего четыре, но с разными объёмами памяти. Выйдут две модели с экранами диагональю 6,1 дюйма, одна — с экраном 5,4 дюйма и ещё одна с 6,7-дюймовым дисплеем.

Напомним, что источники утверждают, будто старт продаж смартфонов Apple в этом году задержится из-за пандемии коронавирусной инфекции. Факт сертификации в ЕЭК, к сожалению, не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти сведения. В базу данных комиссии попадают все устройства, которые планируют продавать в России, в том числе.